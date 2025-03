Ángeles Caballero, sobre la actuación de Podemos ante las denuncias de acoso sexual contra Monedero: "Me produce una tremenda tristeza"

Las últimas informaciones que hemos conocido sobre el caso de Juan Carlos Monedero, apuntan a que Podemos habría utilizado como arma política las denuncias de acoso sexual de Monedero que llegaron al partido para que éste dejara de criticar la línea de Podemos y de promover los pactos con Sumar tras las elecciones generales del 23-J; y que Irene Montero y su equipo conocieron estas denuncias en la manifestación del 8M.

Esto, según señala la periodista Ángeles Caballero, es una muestra más de cómo "nadie se libra de una educación que ha recibido mucha gente profundamente machista y patriarcal", confesando haber aprendido mucho de Irene Montero, de mucha gente de su equipo y de muchas otras feministas.

"Lo que me produce una tremenda tristeza es que, en este caso, lo que se está publicando viene a revalidar esa idea de que en el otro lo ves muy mal (pero no en tu amigo); y lo perverso que es querer o que parezca que estás acogiendo y amparando a alguien porque es tu amigo o tu socio. Y eso me parece que hace un flaco favor", afirma caballero. En el vídeo podemos ver completa su intervención.