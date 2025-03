Ainhoa Martínez, sobre el comportamiento de Podemos con el caso Monedero: "La utilización que se ha hecho es asquerosa, las víctimas no se sienten respaldadas"

Según El Periódico, tanto Irene Montero como su equipo recibieron información durante la manifestación del 8M sobre episodios de acoso sexual de Juan Carlos Monedero. Esta noticia se suma a la que conocimos el pasado domingo de la mano de la periodista Ana Cabanillas, quien afirmaba que Podemos usó como arma política la denuncia por acoso sexual contra Monederopara frenar el apoyo de Monedero a Sumar, con el objetivo de que se callara. Es decir, en contra de lo que pensaba la dirección del partido, Monedero defendía que Podemos debía acercarse a Sumar tras las elecciones generales del 23-J.

"Por lo que se va conociendo, parece que Podemos lo sabía todo y no hizo absolutamente nada. Se les está cayendo la careta", asegura en Al Rojo Vivo la periodista Ainhoa Martínez, señalando una vez más que "el machismo es estructural" y que "está en cualquier sitio". Sin embargo, la diferencia, subraya Martínez, es que "desde Podemos se esperaba que dieran una respuesta diferente".

"No solo no hicieron nada para proteger a las víctimas, sino que con esa información intentaron hacer una guerra interna: la intentaron utilizar para desestabilizar a Monedero, para que dejara de atacarles y de promover los pactos con Sumar. La utilización que se ha hecho es asquerosa, y además las víctimas no se sienten respaldadas ni apoyadas por un partido que públicamente defiende que las respalda y las apoya", afirma Martínez.