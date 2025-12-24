El análisis de Miguel Ángel Campos sobre la petición de Ábalos de que le juzgue un jurado popular: "Si no se lo conceden, se podrían dar futuras nulidades"

El periodista asegura que el exministro "cree que la única salvación posible es enfrentarse a un jurado popular y que el pueblo decida si es culpable o inocente".

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quiere ser juzgado por un jurado popular. Así lo solicitó este martes al Tribunal Supremo, encargado de la investigación del caso Koldo.

Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena Ser especializado en tribunales, detalla que Ábalos ha hecho esta petición porque "cree que la única salvación posible es enfrentarse a un jurado popular y que el pueblo decida si es culpable o inocente".

Esa tabla de salvación a la que se aferra el exministro se debe al funcionamiento de ese tipo de juicios y las mayorías que son necesarias para condenar a un acusado: "Si hay siete de los nueve integrantes que le consideran culpable, es declarado culpable, pero si convence a tres de esos nueve, no se le puede condenar".

Además, Campos detalla que "la malversación, el cohecho, y el tráfico de influencias, que son el núcleo de la causa, se deben juzgar por un jurado, y el resto de delitos deberían ser arrastrados a ese mismo procedimiento".

Sin embargo, el periodista cree que hay pocas opciones de que la petición de Ábalos prospere, ya que "el Supremo puede negarse argumentando que lo ha reclamado demasiado tarde, aunque la ley establece que no hay un límite de tiempo establecido para invocar al juicio por jurado popular".

No obstante, si el Alto Tribunal decidiese denegar este juicio por jurado popular, las opciones de Ábalos no terminarían ahí, ya que cabría la opción de que el exdirigente del PSOE recurriese e incluso pidiese anular el proceso por vulneración de derechos. "Se están previendo futuras posibles nulidades ante el Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", concluye Miguel Ángel Campos.

