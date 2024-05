Santiago Martínez-Vares, asesor político, insiste en Al Rojo Vivo en analizar "en global" los resultados de las elecciones en Cataluña. Por primera vez desde 1980, el independentismo no ha conseguido sumar y el PSC de Salvador Illa fue primera fuerza política con 42 escaños pudiendo sumar un tripartido de izquierdas con los Comunes y ERC o bien, incluso, un gobierno en minoría. No obstante y pese a que el independentismo no suma, Carles Puigdemont (35 escaños) ha anunciado su candidatura a la investidura.

El asesor explica en su intervención que "el PSC ha sido primera fuerza político con una gran campaña, un gran candidato, acertando en el tono y en el fondo, pero sin olvidarnos de que ese mismo candidato ha asumido la amnistía a golpes, porque Illa fue de los más críticos con ella". No obstante, y como responde Antonio García Ferreras, "es cierto que fue de los críticos para también le he visto defender la amnistía al mismo nivel que Pedro Sánchez".

En segunda posición con 35 escaños está Junts o como sostiene Martínez-Vares "el huido": "Eso significa que hay una pulsión por lo que se hizo en el 1 de Octubre y además dice que lo va a repetir (...)", explica el experto. Y por su parte, ERC que es tercera fuerza y que "cogió la bandera de la política útil, los ciudadanos le han mandado a la tercera posición con un desgaste increíble (...)".

Y por último, indica Martínez-Vares, siguiendo su análisis, que Vox no ha perdido ni un escaño, que es absolutamente contrario a la amnistía y el PP ha multiplicado por cuatro los votos... Por lo tanto, asegura que "sin este análisis es imposible querer comprar una realidad paralela" y por ende, "no podemos decir en Cataluña que ha nacido una nueva etapa", asegura Martínez-Vares. En el vídeo, podemos ver al completo su análisis y el debate que se ha producido en la mesa de analistas: "Es evidente que en Cataluña ha nacido una nueva etapa", afirma, por ejemplo, Ferreras.