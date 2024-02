Las protestas del campo continúan una jornada más en España, provocando el corte de varias carreteras del país. Unas manifestaciones en las que ayer se vivió un tenso momento después de que los agricultores comenzasen a zarandear el coche oficial de López Miras.

Ganaderos y agricultores denuncian que están vendiendo a pérdidas. Antonio García Ferreras ha destacado en Al Rojo Vivo que "hay algo que falla" si esto está ocurriendo. "Las inspecciones, o se aumentan, o a los agricultores también les están timando", ha señalado.

Por su parte, Verónica Sanz ha explicado que en 2021 se reforzó la ley de Cadena Alimentaria para evitar que vendiesen a pérdidas. Sin embargo, agricultores y ganaderos se quejan de que es muy difícil demostrar que su comprador les está comprando de una manera que pierden dinero. Una situación que ha provocado que no se pongan las suficientes sanciones y no se cumpla esta ley.

Para evitar que esto siga sucediendo, una de las soluciones que se van a implementar es crear el Observatorio de Costes.