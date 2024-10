A Ignacio Escolar, director de ElDiario.es, le sorprende la "jugada" del PP de presentar una querellacontra el PSOE con algo que ya está judicializado, que es el caso Koldo. Además, el PP se ha querellado contra el PP por "financiación irregular" basándose tal como ha reconocido Borja Semper, en "sospechas" y se fundamenta en la información de un confidente anónimo al diario digital The Objective, en el que éste habla de la entrega de bolsas de dinero en la sede de Ferraz.

"Es bastante grave ya de por si [el informe de la UCO]. Estamos hablando de alguien que fue secretario general de la organización del PSOE y que fue ministro de España. No entiendo la necesidad de convertir esto en un doble o nada con una apuesta arriesgada que puede quedarse en nada", afirma Escolar.

Porque de momento, el informe de la UCO no dice nada de financiación ilegal dentro del PSOE: "El informe dice cosas muy tremendas sobre Ábalos, por lo la oposición tiene material más que de sobra para poder ser tremendamente duros. No entiendo la necesidad de crear una causa general contra el PSOE para la que por ahora, sobre lo que tenemos sobre la mesa, que está dentro de ese sumario, no hay mucho más", concluye Escolar.