La hipotética ley de amnistía que podrían estar negociando PSOE, Sumar y los partidos independentistas fue el nexo que aunó a miles de manifestantes en Madrid este domingo bajo la convocatoria del Partido Popular. Diversos líderes de la formación clamaron contra el Gobierno en funciones en la plaza de Felipe II en la capital. Allí, los populares no escatimaron en adjetivos, referencias y calificativos sobre este concepto.

Amnistía, según la RAE, es el perdón de cierto tipo de delitos que extingue la responsabilidad de sus autores. Pero su definición fue acomodada a cada uno de los dirigentes 'populares'. En el diccionario de Alberto Núñez Feijóo, la amnistía es un fraude: "Si en España hay un gobierno sustentado en la amnistía y la desigualdad, será su irresponsabilidad, por demostrar una absoluta falta de integridad moral y de integridad política", expuso el líder del PP.

Para el expresidente Mariano Rajoy, junto a la palabra amnistía encontramos "fraude e inmoralidad": "La amnistía es una enmienda a la totalidad de nuestra Constitución y nuestra democracia. La amnistía es, además, moralmente inaceptable y un fraude".

José María Aznar dijo, en cambio, que "la amnistía no será una expresión de reencuentro, sino de infamia". En la misma línea se situó Isabel Díaz Ayuso, que fue aún más allá: "Decir amnistía es decir que España es una dictadura opresora, que en Cataluña hay un conflicto y no una minoría independentista haciendo caja a costa de todos. Años y años de mentiras, opresión y ruina, y ya no tragamos más".