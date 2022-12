Miguel Blesa sale de los juzgados de Plaza de Castilla zarandeado y abucheado por las víctimas de las preferentes. Alfonso Rojo se muestra satisfecho con las imágenes, y considera que el caso de Miguel Blesa es paradigmático. "Los gestores de las cajas, y Blesa es un ejemplo, se lo llevaron crudo. Son responsables de una gestión catastrófica".

Rojo recuerda que Blesa cobraba un sueldo de 3 millones de euros anuales, y el día que se marchó recibió una indemnización de 2,8 millones de euros. "Entiendo que la gente que fue engañada con las preferentes le pegue un meneo. Blesa es un caradura".

Por su parte, Javier Aroca defiende que se debían haber tomado medidas para evitar el espectáculo. "No puede ser que a unos se les evite el 'paseíllo' y a otros no. Blesa no ha hecho el paseíllo a la entrada, pero ha salido por el callejón, como Curro Romero en sus peores tardes".