Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno de España en funciones, comunicó ayer lunes 1 de agosto estar de vacaciones en Marruecos con su familia, tratándose exclusivamente de un viaje personal. Así y antes del comienzo del nuevo curso político, el presidente y secretario general del PSOE aprovecha para pasar unos días de vacaciones.

Algunos políticos como Cuca Gamarra, secretaria general del PP y Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del PP han desconfiado y criticado que el presidente esté de vacaciones en Marruecos, a lo qe la periodista Ángeles Caballero ha aprovechado para reivindicar el derecho de todas y cada una de las personas a descansar y a tener vacaciones.

"Me niego a respetar a alguien que no nos desee que todos descansemos y nos vayamos de vacaciones", asegura Caballero recordando cuando hace años, Cristina Cifuentes subió una foto presumiendo de tener que trabajar y no tener vacaciones: "Todo el mundo tiene derecho a descansar. Sea Pedro Sánchez o cualquier persona y es que descansar no puede estar sobrevalorado como hacen algunas personas".