Alberto Rojas desvela el trasfondo de la guerra en Ucrania: "El problema de Putin no es Zelenski, son los ucranianos"

El mundo está pendiente de una llamada. Una conversacion histórica entre Trump y Putin para dialogar sobre la guerra en Ucrania. Trump adelantó que, además del territorio, abordará con el lider ruso cuestiones relacionadas con la infraestructuras energéticas.

El periodista de El Mundo, que ha cubierto el conflicto desde el campo de batalla, conversa en Al Rojo Vivo sobre estas negociaciones. Según él, Ucrania estaría dispuesta a aceptar "si las condiciones no son demasiado malas para el país". Esto significaría ceder el territorio actualmente ocupado por Rusia, pero no más allá de eso. En su solicitud de maximos, Rusia exige no solo las regiones parcialmente ocupadas, sino la entrega completa de estas.

Antonio García Ferreras recuerda lo que Putin dijo hace tres años, cuando la guerra era solo "una operación especial que duraría unos días". Pero ya han pasado tres años.

"El problema de Putin no es Zelenski, son los ucranianos", apunta el periodista. Y subraya que la resistencia de la población no es solo contra la ocupación, sino contra la anulación de su identidad. "No se trata solo de rusificación, sino de una desucranización total", advierte. Un escenario que, para muchos ucranianos, significaría el fin de su libertad, soberanía y democracia, principios que representan una amenaza directa para el régimen de Putin.