Alberto Garzón alerta del discurso desatado de Abascal: "Busca deshumanizar y después todo queda permitido"

En Al Rojo Vivo, Alberto Garzón advierte sobre el discurso de Abascal en Vélez-Málaga y su impacto social: alerta de que la deshumanización del adversario político puede alimentar la radicalización y recuerda precedentes de polarización en España.

En Al Rojo Vivo, Alberto Garzón ha reaccionado al discurso de Santiago Abascal tras su acto en Vélez-Málaga, donde el líder de Vox endureció su mensaje con propuestas como la "prioridad nacional· y una fuerte carga de confrontación política.

Garzón ha advertido del impacto que este tipo de retórica puede tener en la sociedad: "Quiero subrayar que este tipo de discursos, al final, acaba calando en la capilaridad social. Aunque parezcan herramientas electorales, esto es lo que conduce a la radicalización de la gente: lo que llega a tu cena de Navidad, a tus amigos, etc".

El exministro ha recordado precedentes políticos en España que, a su juicio, contribuyeron a ese clima: "En 2018 ya vivimos algo así antes del protagonismo de Vox. Pablo Casado y Albert Rivera competían por ver quién decía la mayor barbaridad. Se llegó a hablar de invasión en la valla de Melilla o a insultar al presidente del Gobierno de forma reiterada. Esa disputa electoral fue el caldo de cultivo del votante de extrema derecha".

Garzón ha compartido además una experiencia personal para ilustrar las consecuencias de la polarización: "En 2018 a mi mujer y a mí nos agredieron en la calle. En el juicio, el agresor dijo que había visto en televisión que invadían su país y que, al verme, sintió que tenía que hacer algo".

El dirigente ha insistido en el papel del discurso político en este proceso: "Cuando se intenta polarizar, como hemos visto con la estrategia de Trump, eso conduce a una radicalización. Lo que está haciendo la extrema derecha es deshumanizar: ya no es que el otro piense distinto, es que no merece ni el respeto ni la condición de ser humano. Lo ha llegado a llamar ‘rata’ literalmente".

Y ha concluido con una advertencia: "Cuando haces eso, el siguiente paso es que todo lo demás está permitido. Si no es un ser humano, ya no hay respeto a los derechos humanos. Es una deriva extremadamente peligrosa que ya vemos en Estados Unidos y que la extrema derecha intenta replicar también en España".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.