Alán Barroso explica por qué es "evidente" que el PSOE continúa unido en torno a Sánchez: "No hay una alternativa sólida"

El politólogo Alán Barroso analiza la celebración del Comité Federal del PSOE, que tuvo lugar: "Es auténticamente doloroso ver cómo el día en que el secretario general del PSOE tenía que sacar pecho, se inaugura con la noticia de Paco Salazar: el mismo problema repetido una vez más. ¿Es un problema de recursos humanos? ¿De selección de líderes? No lo sé, pero desde luego no genera la confianza que ese día tendría que haber generado sobre su militancia y sobre su electorado".

Por otro lado, Barroso explica que es "evidente" que el PSOE continúa unido en torno a Pedro Sánchez porque "no hay una alternativa sólida": "A nivel de Gobierno, hay alternativa, que es el PP, que este fin de semana lo hemos visto precisamente no en su etapa más moderada, con una selección de personal no corrupta pero sí un tanto histriónica (Miguel Tellado, Cayetana Álvarez de Toledo...)".

Y por otro lado, añade el politólogo, "¿dentro del partido, qué tenemos? Una respuesta por parte de Page. Gran novedad. La novedad habría sido si, de repente, un perfil tipo Óscar Puente o Salvador Illa hubieran dicho de ir a elecciones, pero vimos a Page haciendo lo de Page", concluye Barroso. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.