Alán Barroso califica a Ábalos como un "orador excepcional": "Ha sido capaz de sostener durante horas una versión en la que se exculpa prácticamente de todo"

El exministro de Transportes declaró este lunes en el llamado caso mascarillas. Con su declaración, arranca el tramo final del juicio. El politólogo Alán Barroso reacciona en este vídeo a la testifical de Ábalos.

José Luis Ábalos llegaba este lunes a su declaración ante el Tribunal Supremo con tres carpetas llena de documentos para dar explicaciones por el llamado caso mascarillas. El que fuera ministro de Transportes se ha dicho víctima de un juicio mediático y ha asegurado que ya tiene dictada una "condena clara" a pesar de que, según ha insistido, él no se ha llevado nada y "no van a encontrar nada". Con su testifical, el juicio por el llamado caso mascarillas ha entrado ya en su fase final.

Había personas que esperaban que Ábalos tirase de la "manta", sin embargo, "se han caído del guindo", reacciona el politólogo Alán Barroso. Ahora bien, entranado de lleno en la declaración del exministro, Barroso asegura que "es un orador excepcional": "El tipo ha sido capaz de sostener durante horas una versión en la que él prácticamente se ha exculpado de absolutamente todo".

Claro que, por suerte, añade el politólogo, "había audios que demuestran lo que realmente estaba ocurriendo ahí", pero "si simplemente lo hubiésemos escuchado de esta manera, parecía que el tipo era una hermanita de la caridad. En fin, parece que no era de esa manera", concluye Barroso. En el vídeo podemos ver al completo su análisis, así como también el de la periodista Ainhoa Martínez.

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