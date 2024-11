Alán Barroso analiza la postura de Mazón: "Son los últimos en ayudar, pero los primeros en trincar"

Alán Barroso ha reaccionado a la decisión de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, de eliminar el tope salarial para altos cargos mientras los afectados por la DANA siguen pidiendo más ayudas y responsabilidades.

El analista político ha confesado que le parece "imposible" escuchar testimonios como el los vecinos de Aldaia y que "no se te remueva algo por dentro", señalando que, al escuchar cómo mostraban su indignación en un pleno, se imaginaba a Mazón escuchando impasible, "pensando que esto no va con él, un mes después".

"Han sido los últimos en avisar, en ayudar, pero ahora mismo los primeros en trincar", ha criticado, destacando que, al mismo tiempo que escuchamos la desesperación de los afectados, Mazón no dimite, no explica dónde estuvo "encerrado durante las cuatro horas que no supimos de él", y no explica "por qué se llegó tarde". "¿No tiene humanidad?", se ha preguntado.