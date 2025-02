Alán Barroso, sobre la actitud de Podemos ante las denuncias contra Monedero: "Es una torpeza abismal"

El politólogo Alán Barroso destaca la reacción de la militancia de Podemos ante el caso caso Monedero: "Han sido tan atacados que dicen que esto también lo es", explica. Sin embargo, sostiene que "puede haber babosos, acosadores y gentuza en tus propias filas y que se destape".

Por ello, añade que el hecho de que se reconozca que ha habido muchos ataques al partido "no significa que esto lo sea también". En este sentido, Barroso considera que "esta no es la trinchera en la que tienen que morir los militantes abnegados que entregan su vida al partido. En este caso, no creo que tengan que dar la vida por Monedero".

Para el politólogo, es "una torpeza abismal" que una denuncia llegue en 2023 y que luego el partido diga: "Lo sabíamos y íbamos a suspenderle de militancia, pero como no lo queríamos hacer público...". Lamentablemente, señala Barroso, "solo ha tenido consecuencias cuando, en contra de la voluntad de las víctimas, el caso se ha terminado conociendo". En el vídeo podemos ver su intervención completa.