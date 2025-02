Afra Blanco, sobre Podemos y las denuncias contra Monedero: "Si las víctimas consideran que no fueron protegidas, no hay más debate: se actuó mal"

La mujer que se puso en contacto con Podemos para alertar de que Juan Carlos Monedero "incomodaba y manoseaba" a mujeres del partido en 2023 ha señalado la falta de interés que mostró la formación en estudiar el asunto. Así lo contaba elDiario.es este pasado jueves: "Nunca hicieron seguimiento", denunciaba la víctima.

Ante esto, la sindicalista Afra Blanco es bastante clara y así se pronuncia con respecto al comportamiento o la forma de reaccionar que tuvo Podemos ante estas denuncias: "Si las víctimas consideran que no fueron protegidas, no hay más debate: no fueron protegidas"

"Se actuó mal, se procedió mal y hubo claramente un fallo. En el centro tiene que estar siempre la protección de las víctimas y ellas no se sintieron protegidas. Por tanto, no hay más: fue un fallo tremendo", critica Blanco.