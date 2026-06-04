Ainhoa Martínez reacciona al sumario del caso Leire: "Hay muchas dudas y opciones aún y las que apuntan al presidente del Gobierno todavía no se sustentan en pruebas"

La periodista Ainhoa Martínez valora en directo, en Al Rojo Vivo, las consecuencias que ha tenido para el PSOE conocer el sumario del llamado caso Leire. En el vídeo, los detalles.

Hace ya una semana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya negó que la directora de la Guardia Civil hubiese mantenido alguna reunión con Leire Díez o con "cualquier otra" persona de las investigadas en la causa abierta por el juez Pedraz. Y este mismo jueves, el ministro volvía a insistir en que no ha tenido "ningún conocimiento de ninguna intromisión" de mandos de la Guardia Civil sobre agentes de la UCO, y ha defendido la "plena honestidad" de la directora del cuerpo, Mercedes González.

Esto llega después de que el sumario haya puesto el foco en la directora de la Guardia Civil, ya que según la UCO, González activó el borrado de los chats de Leire y se reunió tres veces con ella: habría ordenado "una investigación interna para filtraciones".

"Qué mal envejecen estas declaraciones, hoy ya estamos en el no me consta. No descartemos que en las próximas horas Mercedes González sea el fusible que vaya a caer, a la velocidad que van los acontecimientos", reacciona la periodista Ainhoa Martínez, de 'ABC'.

"Lo que está claro aquí", subraya la periodista tras leer el sumario de este llamado caso Leire, es que "el cortafuegos de Santos Cerdán ha saltado por los aires. Esto ya no se circunscribe solo a Ferraz o solo a unas reuniones en las que también nos mintieron, nos dijeron que habían sido una o cinco, como mucho, y fueron 22 en la sede del PSOE y 17 fuera entre Leire Díez y Santos Cerdán".

Y además, añade Martínez que estamos viendo un "nivel de acceso a altas instituciones del Estado, como la Guardia Civil o la Fiscalía General del Estado, que es muy poco verosímil que fuera el que tiene una militante de base que no hace más que un trabajo de investigación [Leire Díez]".

Por ende, según Martínez, "hay muchas dudas encima de la mesa, hay muchas opciones y las que apuntan al presidente del Gobierno todavía no se sustentan en pruebas". No obstante, recuerda y concluye que la instrucción está empezando y ha habido muchos registros la semana pasada: "Veremos la evolución, pero está claro que esto no se queda solo en la planta noble de Ferraz".

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