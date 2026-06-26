Ainhoa Martínez analiza la actitud de Sánchez tras salir adelante la moción del PP: "No proceden esas risotadas, la situación es grave"

La periodista Ainhoa Martínez analiza en este vídeo la aprobación de una moción del PP en el Pleno del Congreso: se instaba al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza y, posteriormente, dimitir si la perdía.

La periodista Ainhoa Martínez, de 'ABC', critica la actitud del Gobierno y de Pedro Sánchez tras aprobarse este jueves una moción del PP en la que se instaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza y, posteriormente, dimitir si la perdía. Una moción, que no es vinculante, pero que estuvo apoyada por Junts y Vox. Esto es, Junts se desmarcaba así del Gobierno y apoyaba una iniciativa del PP.

"No es vinculante pero sí es relevante políticamente porque ya no tienes el apoyo de la mayoría que te invistió", señala Martínez, con el apunte del periodista Fernando Berlín: "Junts no es la mayoría que le invistió". Pero matiza Martínez, "esa mayoría la has perdido. Ya no la tienes".

"Y si pasado mañana quiere presentar unos Presupuestos, no van a salir porque esa mayoría no existe para los grandes proyectos de este país", añade Martínez, aclarando, no obstante, que veremos si salen o no esos Presupuestos, con el apoyo de Junts.

Por ende, concluye la periodista de ABC que "no proceden en esas risotadas del presidente, porque la situación es grave. El Gobierno quiere seguir pase lo que pase. Pero claro, veremos hasta cuándo es capaz de resistir". En el vídeo podemos escuchar su opinión, así como la del periodista Fernando Berlín.

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