Maestre, sobre las joyas de Zapatero: "No podemos estar esperando eternamente cuando hay hechos objetivos sobre la mesa"

El periodista considera que la polémica por las joyas de Zapatero exige explicaciones inmediatas y advierte de que, si existió un delito fiscal, Hacienda debe actuar. Además, tacha de "contradictorias e inaceptables" las versiones conocidas hasta ahora.

El periodista Antonio Maestre ha reaccionado en Al Rojo Vivo a la polémica por las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero y ha asegurado que se trata de un asunto "difícilmente asumible" tanto para el expresidente como para el PSOE si finalmente se confirma un delito fiscal.

"Me parece un escándalo difícilmente asumible por el Partido Socialista o por Zapatero. Pero, sobre todo, todo lo que tiene que ver con el desfalco de dinero público y los fraudes a la Hacienda pública me parece especialmente sensible por la importancia que le doy a los recursos públicos. No se puede entender la justicia social sin el reparto equitativo de los recursos públicos y sin cumplir con las obligaciones tributarias que todos tenemos", afirma.

En este sentido, sostuvo que, si se demuestra que existió un fraude fiscal, la actuación de Hacienda debería ser contundente. "Obviamente no entendería otra cosa que no fuese que Hacienda se personase y que, si de verdad hay un delito fiscal, independientemente de la cuestión ética o de cómo consiguió las joyas, si tiene un incremento patrimonial de ese porte y no lo ha declarado, actúe en consecuencia", señala.

Maestre también rechaza que se siga aplazando una explicación pública sobre el origen de las joyas. "No podemos estar esperando eternamente las explicaciones cuando hay unos hechos objetivos sobre la mesa que nos toca valorar", sostiene.

Además, reprocha que las justificaciones conocidas hasta ahora hayan llegado a través de terceros y las calificó de contradictorias. "Independientemente de que él no quiera dar explicaciones, las ha dado vía interpuesta. Las dio primero a Luis Arroyo diciendo que esas joyas valían 50.000 euros, tomándonos el pelo a todos. Y luego también trasladaron, de nuevo por terceros, que eran un regalo de Arabia Saudí por un viaje que hizo para ayudar a liberarle de un delito de contrabando. Esas explicaciones son contradictorias y, sencillamente, inaceptables", concluye.

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