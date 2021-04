La diputada de Unidas Podemos en el Congreso, Aina Vidal, ha respondido en Al Rojo Vivo al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, después de que se mostrara especialmente enfadado por las quejas de la formación morada a la nueva propuesta para el plan de pensiones, acusándoles de "dar la matraca" en sus preguntas.

"Nosotros seguiremos con la matraca de defender un sistema público de pensiones que garantice la suficiencia de los pensionistas de este país. Por eso, ayer le recordamos a Escrivá cuál es el acuerdo de gobierno, que pasa por garantizar el poder adquisitivo", ha respondido la política.

En este sentido, Vidal asegura que, a pesar de que la nueva propuesta sí recoge la revalorización de las pensiones conforme al IPC, "una cuestión de justicia", según la diputada, el nuevo plan propuesto por el ministro socialista sigue dejando algunos escollos: "Nos preocupan las personas que tienen que alargar su vida laboral no por libertad ni voluntad, sino porque no tienen otra opción. Son centenares y miles los pensionistas que tienen una pensión insuficiente con la que no pueden vivir. Es ahí donde nos tendríamos que centrar como Gobierno", expresa.

Asimismo, preguntada por qué votarán cuando la propuesta llegue a las cámaras, la portavoz deja la respuesta en el aire: "Nosotras estamos esperando a que el ministro traiga un proyecto. Cuando lo veamos en el interno del gobierno, decidiremos cuál es nuestro voto. Pero creemos que ayer nuestra obligación era expresar la situación en la que nos encontramos, y no nos vamos a mover de la defensa de las pensiones públicas", sentencia.