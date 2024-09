El Gobierno aplazó la votación de la senda de estabilidad, prevista para este jueves 26 de septiembre, por falta de apoyos. Tanto Junts como el PP se negaban a aprobarla. No obstante, las negociaciones con Junts de momento no están rotas y el Gobierno insiste en negociar, ya que lo que hay en juego no es poco: 12.000 millones para las comunidades autónomas.

Según confirmaron fuentes del Gobierno a laSexta, desde el Ejecutivo no se resignan "a que la irresponsabilidad del PP genere un grave perjuicio para Comunidades Autónomas y ayuntamientos, que perderían casi 12.000 millones de margen presupuestario si no se aprueba una nueva senda".

La sindicalista Afra Blanco no entiende que se rechacen todos estos millones de euros y lanza un claro mensaje al PP: "Es una vergüenza y un escándalo que el PP empiece su intervención y sus consultas (en la Sesión de control al Gobierno de este miércoles 25 de septiembre) tratando de dar ejemplo de algo que no es. El PP no es ningún ejemplo de conciliación, ni de política de Igualdad ni de liderazgo al frente de las comunidades autónomas, porque si lo fuera no estaría lanzando el mensaje que ha lanzado en las comunidades en las que gobierna".

Porque lo que realmente parece, añade Blanco, "es que las CCAA en las que gobierna el PP no necesita más recursos y más inversión. ¿Se puede permitir el lujo el PP decir que "no" a 12.000 millones de euros más?", critica la sindicalista. En el vídeo podemos ver al completo