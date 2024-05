El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha enviado una carta a las empresas españolas en Israel para pedirles que adopten las medidas necesarias para evitar que sus actividades "contribuyan al genocidio en Palestina".

Una carta que ha generado estupor en el Gobierno y ha provocado que Israel ataque a España, señalando que este escrito "da alas a Hamás, incita al odio y alienta el antisemitismo".

Afra Blanco ha reaccionado a esta polémica en Al Rojo Vivo, señalando que ella está de acuerdo con la carta. "Todo lo que se pueda hacer para parar este genocidio y acabar con la masacre de 35.000 personas, es poco y llega tarde", ha asegurado.

La sindicalista ha indicado que las empresas están acogidas a unos principios rectores "para con los derechos humanos", destacando que la carta no deja de decir aquello que dice "la directiva europea". Por tanto, considera que las empresas que eviten, prevengan y no contribuyan " a la violación de los derechos humanos del pueblo palestino", no tienen "de qué preocuparse".