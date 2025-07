Afra Blanco lanza una crítica directa al PP: "Vive en un mundo completamente alternativo… está instalado en un multiverso"

Para la sindicalista Afra Blanco, lo sucedido en el pleno extraordinario sobre la corrupción que rodea al PSOE tiene una lectura clara: "Alguien está en un multiverso y creo que no soy yo". Según ella, "el PP vive en un mundo totalmente alternativo".

Y lo explica: "Hoy hemos vuelto a escuchar al Partido Popular insistir en la idea de que el PSOE dedicó toda la jornada de ayer a insultar a sus socios de gobierno, y no fue así. Más bien, ocurrió todo lo contrario. ¿Acaso fue Pedro Sánchez quien habló de subvencionados? ¿Fue él quien le dijo al PNV que no tenía principios? ¿O quien llamó aprovechateguis hace no tanto? ¿Quién ha insultado al pueblo vasco, a los catalanes, y a tantas otras comunidades? El PP está viviendo en un multiverso".

Además, Blanco reprocha que "hoy hemos vuelto a saber que el PP se le percibe conforme nos estan engañando por Pedro Sánchez, y tampoco es cierto. Para ese viaje no necesitan a Pedro Sánchez". Y añade: "El Partido Popular ya se ganó esa percepción cuando en su última mayoría absoluta, con Mariano Rajoy, prometió bajar todos los impuestos y, al llegar al Gobierno, subió cinco veces el IRPF, cuatro veces el impuesto de sociedades y después se marchó".