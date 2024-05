Vox ha mandado un carta al PP para pedirle que no renueven el CGPJ, le pide "romper toda relación con el PSOE" para "coordinar acciones conjuntas". Una carta escrita por el propio Santiago Abascal y dirigida directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo . Una carta que para nada ha sorprendido a la sindicalista y analista de laSexta Afra Blanco.

"Esta carta refleja aquello que todos sabemos. Le pide Vox "coordinación" al PP cuando ¿es que no hay coordinación entre ellos? Pero si se llevan fantásticamente bien, si coinciden incluso denostando a la propia ONU, es decir, han puesto sobre papel lo que algunos ya veíamos".

Ante la petición en esa carta de Vox de no pactar nada con el PSOE, tampoco la no renovación del CGPJ, Blanco pregunta: "¿Vox le está pidiendo al PP no cumplir con la Constitución. Super constitucionalistas todos, tantos unos como los otros. Pero no es la primera vez que el PP no cumple con la Constitución (...) Dejan sobre escrito lo que ya muchos denunciábamos". En el vídeo, la intervención completa de Blanco.