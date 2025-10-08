Afra Blanco advierte que los fallos en el sistema sanitario no se limitan a Andalucía: "Estamos ante un sistema que golpea sobre todo a las mujeres"

En Al Rojo Vivo, la sindicalista ha destacado que la situación no solo afecta la salud de las mujeres, sino que vulnera su dignidad, tanto por la actuación de las autoridades como por el modelo sanitario vigente.

La sindicalista Afra Blanco se ha pronunciado sobre el fallo del Sistema Andaluz de Salud (SAS), que ha afectado a un centenar mujeres por retrasos en los diagnósticos de cáncer de mama. "Es una indignidad", ha denunciado Blanco, y ha pediddo detenernos a pensar "lo que supone para las mujeres esperar una llamada que nunca llega".

Según Blanco, la situación no solo afecta la salud de las mujeres, sino que vulnera su dignidad, tanto por la actuación de las autoridades como por el modelo sanitario vigente:

Por último, la sindicalista ha subrayado que este problema no se limita a Andalucía: "Lo mismo ocurre en otras áreas, como el 0,4 % del derecho de la mujer por ejemplo, el caso de la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos de Madrid. Estamos ante un sistema que, de manera estructural, perjudica principalmente a las mujeres".

