El Partido Popular cambió su voto y al final todo el Congreso aprobó tomar en consideración la ILP sobre desahucios. Antes de la votación, Ada Colau y otros miembros de la plataforma de 'Afectados por la Hipoteca' fueron expulsados de la tribuna del Congreso. "Llevamos cuatros años de lucha y nos indignó que, al final de su discurso, el PP afirmara que 'iban de la mano de la plataforma'; teniendo en cuenta que, pese a su cambio de opinión, llevan tiempo ignorándonos", ha explicado Ada Colau.

"Se está magnificando el episodio porque están muy poco acostumbrados a que se expresen los ciudadanos en la tribuna". Ada Colau ha criticado que se presente una ILP y los promotores de la ILP no puedan hablar ni cinco minutos en el Congreso. "Todos los partidos opinan sobre ello y nosotros no pudimos hacerlo. La iniciativa es de la ciudadanía, no de los partidos".