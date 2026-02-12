Hoy, Susi Caramelo revoluciona San Valentín con el estreno de 'Especialita' en laSexta: humor, amor y cero filtros

'Especialita' mezcla monólogo, tertulia, entrevistas y reportajes, todo pasado por el filtro del humor y la ironía. Al frente, Susi Caramelo, arropada por Eduardo Navarrete, Valeria Vegas, Manuel Jabois y Gotzon Mantuliz.

Esta noche, desde las 23:00 horas, laSexta estrena 'Especialita', un show irrepetible conducido por Susi Caramelo para celebrar el San Valentín más gamberro y divertido. Un especial que reivindica el amor en todas sus versiones , romántico, inesperado o imperfecto, con humor, ironía y cero prejuicios. Una cita para disfrutar en pareja, a solas o como a cada uno le apetezca.

El programa comienza con un monólogo marca de la casa, en el que Susi despliega su estilo directo, provocador y sin filtros. La presentadora vuelve además a los photocalls para preguntar a los famosos por sus historias, manías y desengaños amorosos en una noche tan señalada. En el plató, Eduardo Navarrete, Valeria Vegas y Manuel Jabois se suman a una tertulia sin corsés, aportando puntos de vista distintos en un debate sobre cómo se entiende el amor en la actualidad.

'Especialita' incluye también un reportaje de investigación centrado en una exclusiva aplicación de citas, explorando nuevas formas de ligar en la era digital. La velada se completa con la entrevista a Gotzon Mantuliz, que comparte su experiencia y su visión personal sobre las relaciones y los vínculos.

A lo largo del especial, el programa recorre citas, rupturas, contradicciones y nuevas maneras de quererse, combinando humor, análisis y situaciones inesperadas. Todo con un ritmo ágil, fresco y descarado que conecta con la forma en la que hoy se vive , y se sufre, el amor.

'Especialita', producido por Atresmedia en colaboración con Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO), estará disponible en atresplayer y podrá verse también fuera de España a través de la versión internacional de la plataforma.

