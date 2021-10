La cuenta atrás para la salida de Xavier García Albiol de la alcaldía de Badalona se ha puesto en marcha. Toda la oposición ha registrado ya la moción de censura contra el político popular, después de que laSexta y El País desvelaran que su nombre aparecía en los Pandora Papers vinculado a una sociedad en Belice.

En concreto, en diez hábiles se celebrará el pleno que debatirá expulsar a Albiol de la alcaldía: el 8 de noviembre. Previsiblemente, la votación investirá a Rubén Guijarro, el líder del PSC, como nuevo regidor de la ciudad barcelonesa. Los 16 concejales la oposición (el PP tiene 11) han firmado el documento que ya se ha registrado.

Guijarro ha atendido a los medios de comunicación poco después de registrar este viernes la moción, al filo del mediodía. El líder de los socialistas de Badalona ha denunciado el "atrincheramiento en la mentira y en la no dimisión" del alcalde popular y ha llamado a "recuperar la dignidad" de la ciudad y "abrir un nuevo periodo" que deje atrás una "etapa de oscuridad".

El PSC cuenta con seis concejales, por lo que será necesario el concurso de los cuatro de Guanyem Badalona, los tres de ERC, los dos de En Comú y el único edil de Junts. Los representantes de Guanyem ya se han comprometido a garantizar la gobernabilidad, aunque sin entrar en el equipo de Gobierno.

La rueda de prensa más difícil de Albiol

La nota amarga de la jornada ha sido para el propio Albiol, que ha dado por perdida la alcaldía en una comparecencia de prensa sin preguntas. Ante los medios y visiblemente emocionado, el todavía alcalde de Badalona ha asegurado que la ciudad "tendrá un Gobierno de quienes no tienen la confianza de los vecinos y sin ningún proyecto".

Albiol ha defendido sus tres últimas victorias electorales (2011, 2015 y 2019), aunque solo pudo gobernar en el primer mandato y, desde 2020, gracias a la concurrencia de dos factores. Por un lado, la dimisión del socialista Àlex Pastor tras ser pillado borracho y saltándose el confinamiento. Por el otro, la falta de entendimiento entre las fuerzas de izquierda que posibilitó que la alcaldía cayera en manos de la lista más votada.

"Les digo desde la emoción y el dolor y la pena, desde el sufrimiento, que quien quiera ganar en los despachos lo que no ganan en las elecciones... Es que no me conocen", ha subrayado Albiol. "En las próximas elecciones, podéis tener toda la seguridad de que me dedicaré en cuerpo y alma a que Badalona tenga el alcalde que quieran los vecinos de Badalona".

Además, Albiol ha defendido la legalidad de su aparición en el poder de una sociedad de Belice, desligando la moción de censura de las pesquisas de laSexta y El País. "Quiero dejar claro que en 2015 no había ningún poder mercantil sobre la mesa y me apartaron de la alcaldía. En 2019, tampoco, y también me apartaron de la alcaldía".