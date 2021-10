Los gestores offshore del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostraron muy preocupados en 2016 por el alto perfil del exfutbolista y dudaron si marcarlo o no como “Persona Políticamente Expuesta”. Así consta en los Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que han participado laSexta y El País.

Ancelotti está siendo investigado por la Hacienda española por su tributación durante 2013 y 2015, coincidiendo con su primera etapa al frente del banquillo merengue. En concreto, la Justicia dirime si el italiano cometió dos presuntos delitos de fraude fiscal en 2014 y 2015 por los que el erario público habría dejado de ingresar 1.062.079 euros.

Ancelotti habría utilizado una sociedad en Islas Vírgenes Británicas para gestionar sus derechos de imagen, algo que ya era conocido y que investiga Hacienda. Lo que arroja la documentación obtenida en los Pandora Papers, procedente del bufete Trident Trust –uno de los catorce despachos en el centro de esta investigación-, es la preocupación de los gestores de Ancelotti sobre cómo describir a su cliente.

Según unos mensajes que se intercambiaron dentro del despacho y a los que ha tenido acceso el ICIJ y ha revisado esta cadena, los gestores dudaron si marcar a Ancelotti o no como ‘PEP’ (Persona Políticamente Expuesta, por sus siglas en inglés). "El cliente no ha completado esta sección ya que, pese a que tiene un alto perfil, no está involucrado en política y no se ciñe a los ejemplos del formulario. Agradecería vuestro consejo sobre cómo debería rellenarlo", reza el mensaje obtenido.

Finalmente, y una vez aclarado el entuerto, en el despacho rellenaron a mano y con bolígrafo ese apartado del documento de solicitud: "No es un PEP".

De acuerdo con los Pandora Papers, Ancelotti aparece como único beneficiario de Vapia Limited, una sociedad de Islas Vírgenes Británicas gestionada por Appledore Wealth Management (Londres) y con el propósito de gestionar sus derechos de imagen por valor de 25 millones de euros.

El origen de estos fondos procede de su profesión como "exitoso entrenador de fútbol" y la dirección del único beneficiario era la de su residencia en Londres.

En la cadena de correos a la que hemos tenido acceso, empleados de dos filiales de Trident Trust –una en Islas Vírgenes Británicas y otra en Reino Unido- se intercambian información de que Vapia Limited ha sufrido un cambio. "Hemos sido informados de que la administración de la compañía se ha cambiado a nuestro Master Client, APUX", dicen los trabajadores de la oficina londinense. APUX es Appledore Wealth Management, la gestora británica de grandes patrimonios que creó la estructura fiscal para Carlo Ancelotti.

Para poder hacer esas modificaciones se piden una serie de documentos entre los que figura el pasaporte del entrenador.