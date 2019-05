¿Por qué hay muertas que no cuentan para la violencia machista?

¿Cómo se elaboran las estadísticas de violencia machista? ¿Por qué hay muertas que 'no cuentan'? laSexta Xplica aborda este polémico tema.

Para empezar, no cuenta ninguna mujer asesinada antes del año 2003. Simplemente porque hasta ese momento no se hacían estadísticas. Desde ese año, la cifra oficial dice que 993 mujeres -fecha actualizada el 26 de abril- han sido víctimas de la violencia machista. ¿Quiénes son esas 991 mujeres? ¿A quién sí contabilizamos? Contamos a las mujeres asesinadas por su pareja o su expareja. Y ya.

No cuentan las prostitutas asesinadas, no cuentan las mujeres asesinadas durante un robo, no cuentan las mujeres asesinadas por un familiar que no sea el marido (un hijo, un tío, un primo), ni a las que han matado tras una agresión sexual....

En este vídeo te explicamos cómo se elaboran las estadísticas y por qué son tan polémicas.