El youtuber y streamer TheGrefg ha sido objeto de polémica en las últimas horas. El lunes, en uno de sus directos en Twitch, se realizó dos test para detectar el coronavirus que resultaron ser positivos, lo cual ha generado críticas y rechazo entre los usuarios de las redes sociales. Los internautas han criticado que el 'streamer' haya hecho un show y monetizado un vídeo sobre el COVID, frivolizando así con la enfermedad.

Uno de los creadores de contenido que más tajante se ha mostrado ha sido Knekro. En un directo propio arremetió contra el youtuber: "En el momento en el que haces directo del COVID haciéndote la prueba es porque te la suda y porque no tienes respeto a lo que está pasando". "Lo siento, Grefg, pero me pareces gilipollas", zanjó.

Knekro continuó arremetiendo contra su compañero: "Es surrealista, no tiene sentido. No tiene puto sentido, es de ser gilipollas y de retrasado de mierda. Me estoy calentando… Hay que ser gilipollas".

Muchos usuarios se tomaron el hecho con humor e ironizaron sobre su presencia en 'La velada del año' de Ibai el pasado miércoles o sobre su residencia, ya que él vive en Andorra.

Tenía síntomas "desde hace varios días"

En su retransmisión, TheGrefg alegó que "tenía síntomas desde hace varios días". Sin embargo, un amigo suyo, otro streamer llamado IlloJuan, contó que ya sabía horas antes del directo que TheGrefg era positivo ya que se lo había contado por WhatsApp. Esto ha alentado a los espectadores a arremeter contra el 'streamer': especulan con que si ya sabía que tenía el coronavirus, lo ocultó y, encima, hizo un show para confirmarlo.

TheGrefg estuvo presente en 'La velada del año', el evento de boxeo organizado por el también streamer Ibai Llanos el pasado miércoles. Allí se sometió a una prueba de antígenos, la cual solo resulta positiva si se tienen síntomas. Él ahí no los tenía y abrazó a muchos de los allí presentes, por lo que no respetó la distancia de seguridad.