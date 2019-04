Las sorprendentes palabras de un joven tras su trasplante de corazón

Estas son las palabras que pronuncia un joven al despertar de la anestesia tras un trasplante de corazón, que ya se ha convertido en un fenómeno viral. El video ha sido publicado en la página de Facebook de una fundación que promueve la donación de órganos, miles de usuarios ya lo han compartido en las redes.

Tras la intervención, realizada en noviembre, el joven Trevor Sullivan de 15 años pronuncio las siguientes palabras: "Estoy muy feliz", dice visiblemente emocionado. Y prosigue: "He estado esperando esto tanto tiempo. Puedo respirar y hablar de nuevo. Me siento bien, me siento increíblemente bien. Nunca antes me había sentido tan bien".

Hace un año comenzó a sentirse débil y pensó que podía ser por un problema de alergia, pero al poco tiempo, en febrero de 2015, sufrió una insuficiencia cardíaca repentina. Tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta un hospital especializado, donde le diagnosticaron una cardiomiopatía severa.

El video lo colgó su padre en Facebook y el joven habla así sobre el video: "Me gusta mucho el video, en realidad. Creo que es genial y me gustaría que todos en el mundo puedan verlo ya que realmente hace la diferencia. Se promueve la donación de órganos y la gente puede ver sus resultados y lo felices que son en realidad. Me siento muy bien después de la recuperación. Puedo hacer todo ahora. Me siento muy aliviado".

Antes de entrar a quirófano, Trevor le pidió a su madre que grabara sus primeros momentos al despertar de la anestesia: "Me impactó. Sinceramente yo no sabía qué esperar. Yo pensaba que despertaría desorientado y con dolor, pero en lugar de eso despertó feliz, listo para seguir adelante y contento con lo que estaba pasando. Hizo que toda la preocupación que una madre podría tener desaparezca".