¿Otro 'hito' en la carrera de Ibai Llanos? El 'streamer', famoso por sus retransmisiones en directo en las que ha contado con decenas de personajes conocidos (desde Gasol a C-tangana), ha recibido en esta tarde de Nochebuena un mensaje del mismísimo presidente del Gobierno.

En un tuit en Twitter, Pedro Sánchez ha agradecido a Llanos que haya hecho un directo en su canal de Twitch para acompañar a quienes están solos en estas fechas tan marcadas.

"Gracias @IbaiLlanos por hacer más amena la tarde a quienes hoy por responsabilidad están solos. Te honra ese gesto. Sigamos las indicaciones de las autoridades sanitarias. #ElMejorRegaloEsCuidarnos", ha escrito el presidente del Gobierno.

La respuesta del 'streamer' no ha tardado en llegar: "Alguien entiende algo de lo que está ocurriendo en general".

Ibai había anunciado horas antes su retransmisión en directo con este mensaje: "Un abrazo y mucho ánimo a todos los que hoy les toca pasar nochebuena solos o lejos de la familia", ha dicho, al tiempo que ha confesado que él está en la misma situación. "Sé que es una gilipollez pero hoy haré directo toda la tarde para el que quiera estar acompañado. Y quizá por la noche también. Un beso a todos", ha concluido.

"Hoy que me ha tuiteado el presidente de España os quiero dar ejemplo de que no toméis drogas", ha dicho el 'streamer' en directo en su canal en un momento de su retransmisión, poco después del mensaje de Sánchez. "Lo que más me gusta de este streaming es que quizá lo está viendo Pedro Sánchez", ha comentado entre risas en otro momento de su directo.