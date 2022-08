Es prácticamente imposible no haber escuchado alguna vez Never Gonna Give You Up. La conocida canción, renacida y lanzada como 'meme' desde hace años, acumula más de 1,2 billones de visualizaciones en YouTube. Tanto es así que ha dado nombre al 'Rickroll', la broma con la que mandas el enlace de la canción a una persona haciéndole pensar que es otro tipo de contenido.

La canción vio la luz en julio de 1987, siendo número 1 en 25 países, incluyendo Reino Unido. Ahora, 35 años más tarde, una compañía de seguros ha conseguido convencer al artista Rick Astley para recrear su icónico vídeo.

En el vídeo que vemos a continuación, vemos a Astley dándolo todo durante un minuto, recreando las partes más recordadas de ese videoclip. "¿Esto sigue siendo algo?", se pregunta junto a otros dos Astleys.

La empresa promociona un seguro para coches y casas, dejando un enlace en la caja de comentarios del anuncio para hacer 'Rickroll' "a tus amigos" con este nuevo vídeo del artista.

Dejamos también la versión original del videoclip, porque nunca es mal momento para escuchar una canción que ya es de todos.