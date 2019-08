A través de su cuenta de Instagram, Carolina Iglesias ha publicado un alegato sobre sus pechos que se ha encontrado con el aplauso de multitud de personas.

"Teta que cubre mano no es teta sino grano. Bueno pues BENDITOS GRANOS QUE PUEDO DORMIR BOCABAJO. Yo quería tener tetas para gustarles a ellos y hace años asumí lo que tenía y me di cuenta de que mis pechos son maravillosos. Y los tuyos, persona que me lees, también lo son", ha escrito adjuntando una imagen suya en la playa.

"No quiero ser Mr. Wonderful de la vida pero es taaaaan importante esto y me siento tan lerda habiendo tenido complejos que ojalá se nos quite pronto esta tontería que han inventado. Estamos por encima de todas estas chorradas, amigas", ha añadido.

Finalmente, ha añadido: "Está guay tener los pechos pequeños para que no los confundan con montañas. Esto lo dijo Shakira hace mil años y ahora sus letras no son tan profundas pero hacedle caso".

Poco después publicar su reivindicativo mensaje, muchos usuarios de Instagram respondieron positivamente con miles de 'me gusta' y comentarios respaldando a la presentadora y colaboradora.