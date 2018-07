Las redes se rinden ante la foto de una mujer con su marido en la playa: "Él lleva años adorando cada curva de mi cuerpo"

Adiós a los complejos y adiós a lo que piensen los demás, eso es lo que ha debido pensar Jazzy. A través de su cuenta de Instagram ha colgado una foto en la que aparece con su marido en la playa y ha defendido su propio físico.

"Este hombre lleva años adorando cada curva, cada michelín y cada estría de mi cuerpo", ha dicho. Además, Jazzy ha añadido que le encanta su cuerpo y que a su marido también: "No tengo el vientre plano, cuando ando, me cuelga todo y eso por no hablar de cuando subo las escaleras corriendo. Pero me doy cuenta de que tengo un cuerpo perfecto y que cada michelín, cada curva y cada estría están perfectamente colocados para hacernos felices a los dos".

La foto cuenta con más de 70.000 'me gusta' y ha logrado una avalancha de comentarios positivos que animan a Jazzy a ser siempre ella misma y no tener nunca en cuenta los prejuicios de los demás.