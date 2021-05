La Copa Davis ha empezado a promocionarse en Madrid con una llamativa lona de 500 metros cuadrados instalada en un edificio de la Gran Vía, en la que se reivindica que la capital española, una de las tres sedes de la competición que se disputará en noviembre, es "de derecha y de revés".

La lona permanecerá en el número 14 de la Gran Vía durante 15 días, hasta el próximo 31 de mayo, un lugar por donde pasan cada día 75.000 vehículos y 40.000 peatones, según los cálculos de la Copa Davis, ahora bajo una de las sociedades dirigidas por el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué.

"Esta lona es tan solo un pequeño avance de la campaña internacional 'Are you IN? - ¿Estás IN?', que ha sido creada por una agencia independiente de Barcelona Smäll, y que irá destinada a impulsar la venta de entradas que dará inicio en próximas semanas. Será en ese momento cuando todo su desarrollo creativo y conceptual vea la luz e invada toda la promoción que se hará entorno a la competición, sus equipos y aficionados", explicó la competición en un comunicado.

Se trata de una promoción que, por su aire polémico (y con tintes políticos), recuerda a otra encabezada por un miembro del Barcelona; en este caso, su presidente, Joan Laporta (que contaba también con la imagen del rey emérito), que instaló cerca del Santiago Bernabéu una valla en la que se podía leer: "Ganas de volver a veros", de cara a su precandidatura como presidente a finales del año pasado.

Con respecto a la competición de tenis, la ciudad austriaca de Innsbruck y la italiana de Turín serán las dos sedes que acogerán la competición junto a Madrid, que se mantiene como sede central. Las Davis Cup Finals se jugarán del 25 de noviembre al 5 de diciembre, y se desarrollarán en pista dura. Cada una de las ciudades albergará la fase de grupos de dos grupos y un cuarto de final, que en el caso de Madrid serán dos. La capital española acogerá además las semifinales y la final.