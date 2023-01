El debate está abierto. El tiktoker Townicortes ha compartido en su cuenta una paradoja que ha incendiado los comentarios en la red social. La del billete mágico. Una historia que empieza con la llega de un turista a un hotel, donde deja 100 euros en la recepción para ver las habitaciones y comprobar si alguna le gusta. El gerente coge esos 100 euros y se va a la carnicería a saldar una deuda de 100 euros que tenía con el carnicero.

El carnicero coge ese billete de 100 euros, va a la panadería y salda la deuda de 100 euros que tenía con el panadero. A su vez, el de la panadería, con esos 100 euros, salda su deuda con el médico y, acto seguido, el médico vuelve al hotel y paga la deuda de 100 euros que tenía con el gerente del hotel.

Pero no termina ahí porque entonces el turista le dice al recepcionista que no se quiere quedar en el hotel por lo que coge sus 100 euros y se va de allí. "Nadie ha producido nada. Nadie ha ganado ni ha perdido ni un solo euro y nadie tiene deudas ahora. No entiendo", expresa el tiktoker.

Las declaraciones del influencer han recibido la respuesta de algunos de sus seguidores. "Contabilidad básica. Todos tenían 100 en el debe y 100 en el haber, saldo 0. Recibieron 100 y pagaron 100, sigue saldo 0. Nadie ganó ni perdió nada", ha explicado uno de ellos. "No es paradoja. Se llama sistema de compensación de adeudos", añadía otro.