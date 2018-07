Una modelo estalla frente a las críticas por su físico: ¡No me considero gorda!

La modelo Barbara Palvin ha estallado en la red social Twitter tras unos comentarios ofensivos llamándola gorda. Unos insultos que han llegado tras la publicación un número especial de bikinis en la revista 'Sports Illustrated', en la que la modelo luce su cuerpo.

Tras estos insultos la modelo ha publicado un tweet. "He recibido algunos comentarios groseros que dicen que estoy gorda. Bueno, no estoy tan delgada como cuando tenía 18 años, ¡pero no me considero gorda!", ha respondido Palvin. Muchos usuarios de la red social han reaccionado con muestras de apoyo y han rechazado esos insultos.

wooow. i got some nasty comments about me being fat. well i am not as skinny as i was when i was 18. but i dont consider myself fat! ✌🏻️