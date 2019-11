El 'caso Cantora' se ha viralizado en pocas horas en Twitter y es que uno de los involucrados es el actor Miguel Ángel Silvestre. Al parecer, alguien se habría hecho pasar por una modelo rusa para seducir a famosos, entre ellos al artista. Algunos usuarios de la red social apuntan a Ismael, mejor amigo de Andrea Janeiro Esteban, hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, como el presunto autor de este engaño.

Una de las conversaciones que Miguel Ángel Silvestre habría tenido con el perfil falso se ha filtrado a las redes y acumula miles de 'me gusta'. En ella, el actor contestaba con un audio en el que se le escucha decir: "Ey, ¿por qué me siento como un niño pequeño cuando hablo contigo? ¿Por qué me siento que tú, cuando yo voy tú ya has vuelto? ... ¿En plan ñoño o qué? Yo cuando me como los helados me los como muy en serio?".

Miguel Ángel Silvestre no ha tardado en reconocer haber sido víctima de este timo y, con humor, a través de su perfil de Instagram ha lamentado que su ligue no fuese real: "Para una vez que me entra una modelo rusa y resulta que era un fake... Qué mala suerte tengo, joder", comentaba en sus redes.

La respuesta del actor Miguel Ángel Silvestre al conocer el engaño. | Instagram: @miguelangelsilvestre

Pero parece que el actor no ha sido el único engañado en esta trama. Suso Álvarez, exconcursante de 'Gran Hermano', y Alejandro Albalá, exmarido de Isa Pantoja, también habrían caído en la trampa.