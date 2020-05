En estos días, para entrar a los supermercados tenemos que esperar una larga cola. Dentro, estamos pendietes de todas las medidas de distanciamiento social y además hacemos la compra preferiblemente para toda la semana. También, optamos por pagar con tarjeta, porque es la mejor forma de evitar el contacto.

Y con todo esto, es normal que surjan descuidos, como el que Pablo ha querido contar en su cuenta de Twitter. "Mi madre ha ido a comprar y con las prisas de meter las cosas en la bolsa se ha metido el datáfono del súper y se lo ha traído a casa. Se acaba de dar cuenta", relataba el joven.

Según cuenta, la cajera lo estuvo buscando para que la mujer pudiese pagar con tarjeta. Al final, acabó pagando en efectivo ante la presión de la cola que ya se había formado en la caja. No fue hasta llegar a casa cuando se dio cuenta de que ella misma lo había guardado en su carro de la compra.

A pesar de que la madre le había pedido que no lo contase lo ocurrido en ninguna parte, Pablo no pudo evitar compartir esta historia que ha sacado la sonrisa a más de uno. De hecho, la publicación acumula ya más de 150.000 'me gusta'.

El joven aclara que, al llegar a casa, sacar la compra y darse cuenta de que se había llevado el aparato, la madre regresó al establecimiento para devolverlo.

Desde el perfil de DIA han querido agradecer que lo haya devuelto, pero también que el chico haya compartido la historia: "¡Gracias por este toque de humor que falta nos hacía!", agregaban, declarándose fans de su madre.