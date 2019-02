Las redes estallan contra un indignante comentario de un paciente que recibió un tratamiento de alto coste en la sanidad pública

"Caso real. Es mío", así comienza el post de un hombre que cuenta su experiencia con un paciente que llegó a urgencias con un "aneurisma abdominal roto", lo que explica que tiene un "100% de mortalidad si no se trata inmediatamente".

Es entonces cuando continúa relatando que el usuario llega "en helicóptero porque su vida está en juego, con todo el personal de urgencias preparado para subirlo a quirófano en dos minutos de reloj, listo para ser intervenido". "Es operado de urgencia", prosigue.

Ángel Martinez explica toda la tecnología y el personal que "se utiliza para salvarlo", con el alto coste de cada tratamiento. Una vez, enunciadas todas las intervenciones que recibe, el médico lanza un comentario que invita a la reflexión: "Independientemente de la anécdota económica, el resumen es que el paciente llega muriendo en un helicóptero a la puerta de urgencias y sale caminando por su propio pie una semana después".

Sin embargo, lejos de agradecer que le hayan salvado la vida, el paciente, tal y como asegura Ángel Martinez, "su comentario al ser dado de alta fue, gracias señores, pero con lo que pagamos en impuestos es vergonzoso que tengamos que compartir habitación con otros enfermos".

"No contesté, ni lo haré en el futuro, no merece la pena. Lo que si tengo claro es que el problema principal en este asunto y en este país no lo tiene la sanidad, lo tenemos nosotros. Nos la vamos a cargar por ignorantes. Es lo que hay. El tiempo nos pondrá en nuestro lugar, espero", concluye el médico en su post de Facebook, el cual ha causado la indignación de miles de usuarios que han reaccionado y contestado mostrando su apoyo a la sanidad pública que hay en España.