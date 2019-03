Una joven graba cómo un oso salvaje intenta atacarle en plena pista de esquí

SE LLEVÓ EL SUSTO DE SU VIDA

Una joven japonesa se ha llevado una enorme sorpresa al ver la grabación que hizo mienstras esquiaba. Feliz y disfrutando del deporte, la chica se hace un vídeo y capta cómo un oso le persigue. "Casi me come", ha afirmado la joven al subir el vídeo en las redes sociales. La grabación se ha convertido en un fenómeno viral en poco tiempo. No obstante, hay quienes ponen en duda que sea real. Sin embargo, en la zona en la que se encuentra la pista suele haber animales.