Esta profesora de lengua ha conseguido algo con lo que muchos profesores sueñan: sus alumnos no solo se fijan en la nota de los exámenes, sino que también prestan atención a las revisiones.

Una tarea laboriosa que trae de cabeza a muchos docentes para conseguir que los estudiantes no estés exclusivamente pendientes de la calificación numérica de la prueba, sino que intenten aprender de los errores. Para ello, ha empleado un método nada convencional, pero que le ha proporcionado exitosos resultados: cambiar las anotaciones por stickers.

De esta forma, sus alumnos revisan el examen buscando los memes más famosos de las redes sociales que guardan mensajes sobre su ortografía o el razonamiento de sus respuestas.

Pegatinas virales

La profesora, en su cuenta de Twitter Noemí (@Librosalaula), ha compartido esta particular manera de motivar a los alumnos para que presten atención a las aclaraciones que les ponen en el examen. "Sí soy. Ya que hay que corregir, al menos pongámosle humor", comparte en su cuenta de esta red social. Asimismo, asegura que "es la primera vez que pasan de la nota, han ido directos a ver si tenían memes".

La historia no acaba aquí, Noemí asegura que hay quien incluso se ha mosqueado por no tener estas pegatinas: "De hecho, alguna se ha enfadado porque no tenía memes. El próximo examen se lo lleno".

Tras furor que ha recibido la estrategia en su aula, la docente ha decidido compartir las plantillas en Twitter. De esta forma, los profesores que quieran dejar atrás el bolígrafo rojo y sumarse a esta nueva tendencia solo tendrán que descargarlas e imprimirlas en papel de pegatina.

Las pegatinas de @Librosalaula

¿Cuáles son tus favoritas?

Entre los famosos memes está el de la señora con una manta y el texto "tapen eso"; el niño motivado con sonrisa maligna o una niña rubia con coletas y cara de alucinada diciendo: "¿Qué me estás contando?".

Asimismo, entre las imágenes se encuentran las caras de Belén Esteban, a Donald Trump, Yoda, Leonardo DiCaprio y Phoebe Buffay de la serie Friends. La cara de los alumnos al ver sus exámenes por primera vez, como si de una conversación de WhatsApp entre amigos se tratará, seguro que no tiene desperdicio.