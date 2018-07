La historia de superación de un joven que pesaba 140 kilos y se convierte en modelo: "Tenía que cambiar mi vida"

El joven de 30 años Daniel Wheeler ha sufrido un cambio radical. Tras llegar a pesar más de 140 kilos, Wheler decidió que debía cambiar su forma de vida, algo, que debía de empezar por una alimentación sana.

”Pesaba 140 kilos cuando me di cuenta de que tenía que cambiar. No era saludable, no era feliz y estaba harto de mi vida. Incluso, había terminado con la que fue mi novia durante seis años”, ha explicado Wheeler.

Por eso, este joven desterró completamente la comida basura, un básico en su día a día, y comenzó a ir de manera continua al gimnasio. Tras tres años de mucho esfuerzo y una dieta muy estricta, Daniel es un modelo profesional que acapara las portadas de las revistas. Pero sobre todo, el joven ha conseguido su principal objetivo, sentirse mejor consigo mismo, ya no sólo a nivel físico, sino también anímico.