Gana más de un millón de euros en la Lotería y se disfraza con una máscara de 'Scream' para no ser reconocido

Campbell ha ganado más de un millón de euros jugando la Super Loto en Jamaica. No obstante, al ir a recoger al premio ha sorprendido a todos: iba disfrazado con una máscara de 'Ghostface' para que no le pudieran reconocer ni sus amigos ni su familia.

Nada más enterarse fue directo al baño gritando "¡Gané!, ¡Gané!". No obstante, durante unos días le invadió la duda. En una entrevista a la cadena Fox, Campbell confesó que se pensó mucho si ir o no a recoger el premio. "Me sentí enfermo, la cabeza me dolía durante días porque estaba pensando demasiado. Cuando fui a recoger el cheque me sentí mucho mejor".

Cuando apareció, los asistentes se quedaron sorprendidos al verle disfrazado del personaje de la película 'Scream' y su imagen no ha tardado en hacerse viral.

Ahora quiere invertir el dinero en una "casa bonita" y en su negocio. Por el momento no tiene en mente revelar su identidad.