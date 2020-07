Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, se ha convertido en 'trending topic' este jueves por un posado que ha realizado para la portada de una revista y que ha llamado mucho la atención.

El epidemiólogo ha protagonizado la cubierta del último número de 'El País Semanal' en una fotografía en la que aparece ataviado con una cazadora de cuero y subido a su moto.

En la rueda de prensa diaria en la que el portavoz de Sanidad actualiza los datos de la pandemia de coronavirus en España, una periodista le ha preguntado por dicha fotografía, queriendo saber "qué quería transmitir" Simón con ella.

Mientras la periodista hacía la pregunta, Simón no ha podido evitar sonreír, lo que ha provocado las risas de algunos de los periodistas presentes en la rueda de prensa. El experto ha señalado que él no ha buscado la imagen, que en el día de hoy se ha hecho viral en redes, pero que sí la ha visto porque "es imposible que no te la enseñe alguien".

"Me hicieron fotos y han puesto esa. Les hizo gracia que yo venga en moto al trabajo y debieron utilizarla por esa razón", ha aclarado, añadiendo que es "una foto graciosa y curiosa", pero que no tiene "mucho que comentar sobre ella".