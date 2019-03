El mensaje de WhatsApp de una madre a los padres del acosador de su hijo que arrasa en Internet

Harta de que un acosador haga la vida imposible a su hijo, una madre (@DebiQuilla) ha decidido pasar a la acción. "No he querido meterme hasta ahora porque creo que son cosas de niños y que los padres no deberíamos sobreprotegerlos tanto. He educado a mi hijo educándole en que la violencia física no lleva a ningún lado", comienza diciendo la madre.

"Mi hijo es un niño noble, educado y respetuoso y eso parece ofenderle bastante al suyo, que insiste en ridiculizarlo llamándole 'palomo', 'mariposa' o 'flor', a mi hijo no le duele el mote, el problema es que lo ridiculiza delante de la niña que él cree que será el amor de su vida", añade.

En este sentido, @DebiQuilla se muestra contundente y asegura que se ve en la "absoluta" obligación de dar la aprobación a su hijo para que responda: "Su madre le anima a que demuestre a su hijo que es una persona con el mismo derecho a merecer respeto".

El tuit, que ha contado con multitud de respuestas por parte de los usuarios, se ha compartido miles de veces.