Todos a una como Fuenteovejuna. La plantilla de trabajadores de una tienda de zapatos en Lynchburg (Virginia) decidió abandonar sus puestos de trabajo a la vez. Y no solo eso. Uno de los empleados captó el momento en el que abandonaban conjuntamente sus puestos de trabajo.

Acto seguido, una de las participantes en esta renuncia colectiva, Valerie Garwood, lo subió a su cuenta de TikTok, donde se ha hecho viral y ha recopilado más de 445.000 "me gusta". La cifra de comentarios tampoco se queda corta: 3.380 en los que la mayoría de los usuarios de la famosa red social felicitan la valentía de los trabajadores.

La joven, que aparece en el vídeo levantando el dedo de en medio, acompañó la publicación de una explicación de la dimisión. "Cuando todo el personal decide abandonar el departamento de calzado en cuestión de minutos. Para nuestro DM (gerente directo), todos te odiamos y no te olvides de arreglar los escaparates. Departamento de zapatos, has sido real, has sido divertido, pero seguro que no has sido realmente divertido".

Tal y como se puede ver en el vídeo, los trabajadores - la mayoría jóvenes - se muestran felices ante la decisión. Y no solo lo reflejan en sus caras sino que sus palabras también lo corroboran. A preguntas de la persona que hace el vídeo, uno de los chicos asegura que acaba de recoger sus cosas de la taquilla. Otro señala que se siente "muy bien", mientras otra pone cara de sorpresa cuando se le realiza la misma pregunta.