La muerte del influencer Carlos ‘Charlie’ Sarriá conmocionó a las redes sociales españolas (y del mundo) este lunes 22 de agosto. Tras una larga lucha de cuatro años contra el cáncer, la despedida del ‘tiktoker’ dejó lágrimas y desconsuelo a su paso, pero con lo que no contaban sus allegados era con que también generaría una polémica enorme en redes sociales que afectaría no solo a los ‘influencers’ sino incluso a su agencia.

Con un “Adiós hijos de puta, nos vemos en la otra vida. 2002-2022” se anunció el fallecimiento del joven de 20 años en su Instagram. Charlie había dedicado sus cuentas en los últimos años a mostrar cómo era el día a día de una persona con cáncer y con humor visibilizó las dificultades de su lucha. Tras su muerte una oleada de amigos, compañeros de trabajo y desconocidos tomó las redes sociales para expresar su pesar por la situación. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso después de que Marcos —conocido como ‘Kappah’— denunciara en su Twitter que algunos ‘influencers’ habían irrespetado la muerte de Charlie.

Y el conflicto estalló. Le siguieron una serie de declaraciones por parte de Kappah en su cuenta en las que revela el supuesto contenido de un mensaje por parte de uno de los dueños de la agencia de ‘influencers’ más importante de España, Nickname Agency. “Siendo objetivo morirse no tiene ningún mérito. Ser la novia de alguien que ha fallecido, tampoco” citó Kappah.

En la conversación en cuestión los ‘influencers’ analizaban el algoritmo de Instagram y salió a colación el ejemplo de la cuenta de Charlie, por lo que comenzaron a comentar entre ellos cuántos seguidores habían ganado él y su novia tras el fallecimiento, denunciando que “cuando un contenido es relevante Instagram lo muestra” según uno y con comentarios como “que basto tío” y “muy muy fuerte” de otros.

La respuesta de la novia de Charlie, Nerea, no se hizo esperar. Aportó su opinión de la situación en un vídeo en TikTok. “Lo que me duele es que no hayan sido capaces de saltar y decir ‘esto no está bien’” dijo ante 12 millones de personas que han visto sus declaraciones —hasta el momento—. Sin embargo, también explicó que lamentaba que el ‘influencer’ Jorge Cyrus se estuviera llevando el mayor odio por redes sociales al ser el primero en dar la cara.

Quiénes fueron los 'influencers' involucrados

Jorge Cyrus (@jorgecyrus en TikTok) fue el primero en intentar justificarse por redes sociales. El día de la muerte de Charlie publicó en Twitter: “Qué mal cuerpo y qué poco valoramos el tiempo”. Sin embargo, también fue señalado rápidamente como uno de los involucrados en el fatídico chat de WhatsApp. Inicialmente acudió a Twitter para denunciar que “son todo bulos muy sucios” con respecto a que el supuestamente se había burlado de la muerte de Charlie y que, además, ya había hablado y aclarado las cosas con sus allegados.

Esto no fue suficiente para calmar a las masas iracundas de redes sociales, por lo que Cyrus tuvo que acudir poco después a TikTok para publicar capturas de pantalla de la conversación cambiando los nombres por “Anónimo” seguidos de un número. En el vídeo recalcaba que cree que “las personas que han tenido esta conversación deberían pedir disculpas públicamente, bajar la cabeza y reconocer que han sido ellos”.

Y así fue como de once ‘influencers’ que aparecen en la conversación censurada cinco más dieron la cara ante sus seguidores. La primera fue Susana Reyes, que enseñó que la conversación inició debido a que ella mandó un vídeo sobre los algoritmos de Instagram, detonante de que otro ‘influencer’ compartiera el perfil de Charlie como ejemplo. Además de eso, su aportación a la conversación se limitó a ser la de comentar “muy muy fuerte” ante el aumento de seguidores de Charlie y su novia. Por ende, quedó destapada como ‘Anónimo 6’. Poco después su pareja, la también ‘influencer’ Raquel Conde, salió a dar disculpas públicamente por lo sucedido.

Sin embargo, Susana Reyes publicaba ese vídeo por segunda vez. En realidad, había subido una primera versión en la que no ocultó el nombre de uno de los partícipes, el que es ‘Anónimo 2’: Saul Moreno Barea; poco después admite participar. Seguidamente, el ‘tiktoker’ de maquillaje Cristian López y el de comedia Néstor Feller también salen a la luz.

Nickname Agency: agencia y partícipe

Los ‘influencers’ no fueron los únicos en ser hundidos en redes sociales, sino que las masas también persiguieron a la agencia que los maneja. En parte porque, según Kappah, uno de los dueños dijo uno de los comentarios más fuertes y despectivos, por otra porque parece haber un problema mucho más profundo entre ‘influencers’ con esta agencia y sus representados. Estos sucesos han hecho que la imagen de la agencia esté por el suelo. De hecho, su cuenta de Instagram ahora es privada como medida de choque ante la situación. Sin embargo, ningún trabajador de la agencia se ha pronunciado al respecto.